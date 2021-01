Morte 24enne incinta al quarto mese, l'addio a Martina: "Eri sempre sorridente e spensierata"

Martina Sorvillo aveva 24 anni, un futuro radioso davanti ed una nuova vita nel grembo. La giovane, nipote di Gennaro e Titina, storici ristoratori di una nota attività commerciale di Santa Chiara, era incinta al quarto mese quando è stata stroncata da una embolia polmonare. Purtroppo non c'è stato nulla da fare neppure per salvare il feto che era ancora in uno stadio troppo precoce di gestazione per venire alla luce.

L'addio alla 24enne, sempre sorridente e spensierata

Sono tantissimi i messaggi di parenti e amici che hanno voluto testimoniare il proprio sgomento per la morte di Martina, i cui funerali si sono tenuti ieri. "E' inconcepibile scomparsa della cara Martina Sorvillo. L'intero Istituto è vicino alla famiglia per l'assurda perdita. Noi vogliamo ricordarla così, sorridente e spensierata con i suoi amici e i suoi professori poco prima del conseguimento del diploma. Ciao Martina", scrive in un post l'Isis Elena di Savoia, l'istituto scolastico in cui si è diplomata la 24enne. "Sei entrata nella nostra famiglia stando vicino a mio cugino Salvatore. Eravate felici e aspettavate un bambino.. Ora sono qui a darti l'ultimo saluti.. Non ci credo e surreale la cosa... Ti porterò nel mio cuore felice e sorridente come in questa foto del mio matrimonio.. Riposa in pace Martina... Ti porterò nel mio cuore per tutta la vita", è il ricordo di Nino.