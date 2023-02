Martina uccisa da un brutto male a soli 23 anni: grande commozione per l'ultimo saluto

Non si danno pace gli abitanti di Forcella che qualche giorno fa hanno dato l'ultimo saluto a Martina Pompeo. La giovane, 23 anni, è stata uccisa da un brutto male. Ai funerali tanti pallonicini bianchi e uno striscione in sua memoria. Sono tanti i messaggi per Martina la cui scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti.

Tanti i messaggi per lei anche sui social. "L'ho vista sempre vestita di bianco devota alla madonna 23 anni nel pieno del'eta della spensieratezza sei volata in cielo... In cielo da quella madonna che ti ha visto sempre marciare a passetto... Eri sempre una delle prime e sempre presenti quando dovevi uscire con la tua associazione, ricordo che venivi a vederci anche a noi ..assieme alla tua cara amica.. Combattere per un male non tuo non mi capacito veramente... Non si può veramente spiegare. Ciao Martina r.i.p. Siamo tutti vicino alla tua famiglia", ha scritto Mary.