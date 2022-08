Martina uccisa da un malore improvviso: aveva solo 26 anni

Lutto ad Afragola per la prematura scomparsa di Martina Di Giovanni. Martina, 26 anni, sarebbe stata colpita da un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. Grande tristezza in città per questa giovane vita spezzata. L'intera comunità, infatti, si stringe in queste ore al dramma vissuto dalla famiglia.

Martina lascia papà Luigi, mamma Antonietta e le due sorella Rosa e Pina. Il rito religioso è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 agosto alle ore 16 presso la chiesa San Marco in Silvis ad Afragola. La notizia è riportata da TeleClubItalia.