Malore dopo la premiazione, chi è la dottoressa e docente universitaria che ha perso la vita a Napoli

Ha accusato un malore poco dopo aver ricevuto dall'Ordine dei Medici la medaglia per i 50 anni di laurea. Per la dottoressa Marina Sapio, 73 anni, neuropsichiatra infantile, tra i 123 medici premiati con la medaglia dal presidente dell'Ordine Bruno Zuccarelli, non c'è stato niente da fare, nonostante l'arrivo sul posto del 118.

"Quanto accaduto oggi ci addolora nel profondo", il commento di Zuccarelli. "Esprimo a nome di tutto il Consiglio direttivo un sentimento di vicinanza e di affetto alla famiglia della collega che oggi è stata colta da un malore e che purtroppo non ce l'ha fatta".

Marina Sapio era stata anche docente presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. Ha pubblicato più di 70 lavori su riviste italiane e straniere specialistiche.