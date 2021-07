Lutto nella politica: addio a Marilena Stella

Lutto nel mondo della politica per la morte improvvisa di Marilena Stella, storica attivista del Movimento 5 Stelle, già candidata nel 2016 al Consiglio comunale di Napoli. A dare la notizia della sua scomparsa è proprio il Movimento: "Apprendiamo con infinita tristezza la notizia della scomparsa di Marilena Stella: Marilena non era solo una valida attivista, candidata al Comune di Napoli nel 2016 e grande combattente, Marilena era soprattutto un'amica... ?

Il tuo contributo, umano e pragmatico, resterà sempre in questo progetto, la tua passione e la tua forza ci accompagnerà in questo cammino.. Non ti dimenticheremo mai Marilena... Che la terra ti sia lieve.. Gli attivisti ed i portavoce del meetup Napoli si stringono intorno al dolore della famiglia e del marito Roberto. Non ti dimenticheremo mai Marilena, vivrai sempre nei nostri cuori".