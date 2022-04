Stella del nuoto uccisa da un infarto: Mariasofia muore a 27 anni

Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte improvvisa di Mariasofia Paparo. La 27enne, nuotatrice professionista, è stata uccisa da un infarto che non le ha lasciato scampo. La giovane, ricordata da tutti come una persona solare e sempre disponibile, era prossima alla Laurea e, solo qualche settimana fa, aveva dato promessa di matrimonio.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è quello dell'Università Parthenope di Napoli: "è scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (si sarebbe laureata ad aprile) e nuotatrice professionista: l'Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia avverrà oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00".