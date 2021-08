Maria muore a soli 17 anni: lutto nel napoletano

Lutto nel napoletano per la morte di Maria Salemme. La giovane, 17 anni, sarebbe stata colpita da un malore prima di essere ricoverata all'ospedale di Pozzuoli dove è morta. La notizia ha gettato nello sconforto i genitori, gli amici, i parenti e tutta la comunità cittadina di Bacoli.

Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane. Tra questi anche quello del sindaco Josi Della Ragione: "Bacoli piange la scomparsa della giovanissima Maria, 17 anni, volata in cielo a causa di un malore. Tutta la comunità bacolese si stringe al dolore atroce della mamma, del papà, della famiglia, degli amici. È un giorno di lutto per la nostra comunità. Possa tu riposare in pace".