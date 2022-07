Lutto ai Quartieri Spagnoli, addio a nonna Maria: "Una donna esemplare"

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Maria Renella. Donna d'altri tempi, nonna Maria viene ricordata con affetto da tante persone che, anche sui social, stanno esprimendo la propria stima. La notizia è stata diffusa dalla pagina "Quartieri Spagnoli Napoli".

"Una mamma ed una nonna esemplare dei nostri vicoli lascia i suoi cari e tutti noi. La signora Maria Renella vedova Blasio, è volata in cielo. Il nostro abbraccio al figlio Eugenio e tutta la famiglia Blasio per la grave perdita", si legge in un post.

Tra i tanti ricordi, c'è quello di Rita: "Ciao Maria ho tanti bei ricordi tra i quali una canzone che ti facevi dedicare da tuo marito ..ogni qual volta che l' ascolto ,mi sei venuta sempre in mente".