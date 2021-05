Lutto a scuola, morta l'amata insegnante: "Donna forte e ironica"

Lutto a Sant'Antimo per la morte di Maria Puca. Maria insegnava all'istituto comprensivo "G. Leopardi". Proprio la comunità scolastica ha dato l'annuncio della sua dipartita. "Il dirigente, i docenti e il personale tutto dell'IC Leopardi esprimono profondo e sincero cordoglio per la dipartita dell'insegnante, collega e amica Maria Puca", si legge in una nota.

"Forte e ironica"

"Professionista stimata e amata da generazioni di alunni, donna forte e ironica, inguaribile ottimista nel lavoro come nella vita. La sua allegria e il suo sorriso radioso vivranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarne le doti professionali e umane. Ciao, Maria", concludono dalla scuola.