Commercio in lutto: addio a Maria "a pisciaiola"

Lutto a Giugliano per la morte di Maria Pezzurro, per tutti Maria "a pesciaiola". La signora Pezzurro, che per anni ha guidato una nota pescheria del centro, è venuta a mancare a 85 anni. I funerali si terranno domani, alle 16,30, presso la chiesa di San Giovanni.

Sono tanti i messaggi per lei, anche sui social. "Mi dispiace molto ..bravissima persona ...condoglianze", scrive Amalia. O, ancora, ci sono le parole di Carmelina: "Condoglianze alla famiglia una grande lavoratrice e bravissima persona". Ma c'è anche chi la ricorda come "una donna straordinaria" o la definisce come "un'icona" per il lavoro che per tanti anni ha svolto.