Maria uccisa da un brutto male: aveva solo 45 anni

Lutto a Casalnuovo per la prematura scomparsa di Maria Pepe. La 45enne, residente ad Avella, è stata portata via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Sono tyanti i messaggi per lei comparsi sui social nelle scorse ore. Due comunità a lutto che si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.

Tra i tanti messaggi c'è quello di Massimo: "Avrei voluto che questo giorno nn arrivava mai te ne sei andata troppo presto amica mia ma io ti porterò sempre nel mio cuore ricorderò sempre le nostre pazze serate le nostre risate ti ricorderò così amica mia perché purtroppo quel brutto male ti a portato via da noi ora sei un bel angelo che il Signore ti accolga tra le sue braccia dai tanta forza a tuo marito e alla tua famiglia R.i.p mia dolce Maria Tvb".