Addio a Maria: si è spenta la vedova di "U' zuppariello"

Lutto a Varcaturo per la morte di Maria Nazzaro. Maria, 78 anni, era la vedova di Salvatore Ambra, da tutti conosciuto come "U' Zuppariello". In queste ore la piangono i figli, i nipoti e tutti i parenti. Tanti i messaggi di cordoglio che, in queste ore, sono giunti alla famiglia per una persona molto conosciuta e ben voluta.

Oggi l'ultimo saluto a Maria nella chiesa di San Luca a Varcaturo. L'intera comunità cittadina si è stretta alla famiglia e in tanti si sono recati a casa dell'estinta per renderle omaggio.