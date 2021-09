Addio a Maria Mercedes, uccisa da un brutto male: "Donna sensibile e sempre presente"

La donna era molto conosciuta e stimata in città. Tanti messaggi di cordoglio per la sua scomparsa

Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte di Maria Mercedes Mazzella. La donna, che lascia marito e figli, era una dirigente dell'istituto "Stanziale". Maria Mercedes è stata uccisa da un brutto male. La sua morte ha colpito l'intera città ed anche il sindaco, Giorgio Zinno, ha fatto pervenire il proprio cordoglio: "L’Amministrazione Comunale è vicina alla comunità dell’Istituto Comprensivo IV Stanziale ed alla dirigente scolastica Patrizia Ferrione, per la scomparsa del direttore dei servizi generali ed amministrativi Maria Mercedes Mazzella. Negli ultimi mesi ha combattuto come una leonessa, ma alla fine ha dovuto cedere alla malattia.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna forte, con grande senso della famiglia, preparata, disponibile. Una donna che ha servito la propria comunità e le istituzioni pubbliche con professionalità e determinazione e che oggi lascia un profondo vuoto in tutti i suoi cari, i colleghi, gli amici. I funerali si terranno alle 10.30 di oggi nella chiesa dell’Addolorata in via Pessini".

Questo, invece, il messaggio dell'istituto "Stanziale": "La Dirigente scolastica, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici, i docenti e le docenti dell'IC IV Stanziale sono addolorati per la prematura dipartita del Direttore dei servizi generali e amministrativi Maria Mercedes Mazzella.

La scuola tutta perde una donna sensibile, competente e sempre presente in ogni momento della vita scolastica, una vita spesa e vissuta al servizio della scuola con empatia, umanità e grande dedizione".