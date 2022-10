Lacrime e dolore per la morte della giovane Maria: lascia il marito e due figli

Lutto a Caivano per la prematura morte di Maria Mellone. La giovane donna lascia il marito Peppe e due figli piccoli. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da la pagina social "Voce di Tutti". "Ci stringiamo al dolore delle famiglie Marinelli e Mellone per la perdita della amata Maria. Madre e moglie esemplare, sempre disponibile e con un grande sorriso per tutti. Che la terra ti sia lieve", si legge in un post.

Ma sono tantissimi i messaggi per lei. Anna, ad esempio, scrive: "Eri amica di tutti... Una persona speciale con una grande voglia di vivere ... La tua solarità ,la tua bellezza,la tua gioia,il tuo senso dell'umorismo... Nulla ti mancava....sarai l'angelo più bello del paradiso... Maria sarai nel cuore di tutti noi per sempre Sentite condoglianze a tutta la famiglia Mellone e Marinelli".