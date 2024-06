Lutto nel mondo della cultura: addio a Maria Luisa Margiotta

Lutto a Napoli per la morte di Maria Luisa Margiotta. La dottoressa Margiotta è venuta a mancare all'età di 75 anni. Tanti i messaggi per lei anche sui social. Uno di questi recita: "Marisa è stata un altro regalo prezioso che Napoli mi ha voluto donare. In lei ho ritrovato l amicizia sincera , bella , forte e divertente. Con lei ogni confronto aveva un senso e un obiettivo.

Perché niente era banale e da lasciare al caso : tutto era decifrabile e utilizzabile e ne sono prova le sue ricostruzioni di sintesi, nelle quali si riscontrava il grande rispetto anche dei Pensieri più mediocri.

Una donna con grandi risorse umane , capace di manifestazioni nobili che ha contribuito a dare grande dignità al nostro Comitato Vivibilità Cittadina Gennaro Esposito. Era diventata per me un modello da cui trarre insegnamento . Marisa sarà Sempre nel mio dove ne custodirò ,con tutte la delicatezza che mi ha insegnato , il suo ricordo. Un bacio da Terry (come ti piaceva chiamarmi".

Un altro messaggio, invece, porta la firma di Pino De Stasio: "L’ultima volta che la incontrai, sotto port’alba,ci salutammo con grande dolcezza. Il suo era un sorriso accogliente e determinato, una donna sempre immersa e studiosa delle poche aree adibite a giardini pubblici,nelle nostre martoriate piazze cittadine. Un architetto e una donna di valore. Ciao cara Marisa condoglianze sentite alla famiglia".