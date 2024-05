E' morta a 108 anni la nonnina più anziana della Campania: era rimasta vedova da giovane

"Dopo 108 anni di vita spesa per i suoi figli e la sua famiglia, oggi ci ha lasciati Maria Laura Esposito. Laurina, come amava essere chiamata, è stata la nostra concittadina più longeva. Rimase vedova da giovane e da sola riuscì a farsi carico della sua famiglia. Ricordo momenti bellissimi al suo compleanno ed in particolare all' ultimo, quando abbiamo chiacchierato amabilmente, circondati dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti. Ci eravamo dati appuntamento per il prossimo compleanno e purtroppo non ci rivedremo. Ciao Laurina, un pezzo di storia bella di Massa Lubrense che se ne va e noi ti ricorderemo sempre".

E' il post pubblicato su Facebook da Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense per la scomparsa della signora Esposito.