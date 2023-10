Lacrime e dolore per Maria Francesca: la 17enne uccisa da un brutto male

Lutto a Casoria e Afragola per la prematura morte di Maria VFrancesca Gallo. La 17enne è stat uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Tanti i messaggi per lei anche sui social. L'ospedale dei Camilliani di Casoria, dove la madre della giovane lavora, sui social ha scritto: "VOLA IN ALTO, MARIA. FRANCESCA, GRANDE GUERRIERA! La camera ardente è presso la cappella Dell ospedale camilliano santa Maria della pietà di Casoria".

I funerali di Maria Francesca si terranno oggi, alle ore 16, presso la Basilica di Sant'Antonio di Padova di Afragola. Da ieri in tantissimi hanno raggiunto la camera ardente allestita presso la Chiesa dei Camilliani presso l'ospedale di Casoria in via San Rocco.