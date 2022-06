Maria uccisa da un malore improvviso a 27 anni: lascia il marito e un bimbo piccolo

Lutto a Frattaminore per la morte di Maria D'Aniello. La giovane, 27 anni, è stata uccisa da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, rendendo inutili i tentativi di soccorso. Maria, conosciuta da tutti come una donna solare e piena di vita, lascia il marito e un figlio di 6 anni.

La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità cittadina che, in queste ore, si stringe al dolore della famiglia. Tanti i messaggi per lei anche sui social. Valentina, ad esempio, scrive: “Nessuno muore se vive nel cuore di chi resta. Riposa in pace, angelo bello. Porta il tuo sorriso fin lassù Maria D’Aniello. Troppo presto…troppo inaspettato…troppo ingiusto…troppo tutto”. Un'altra conoscente, invece, scrive: “Così giovane. Aveva ancora tutta la vita davanti. Ogni vita che se ne va mi si spezza il cuore…Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Prenditi cura da lassù del tuo figlio e del tuo marito”.