Lutto per l'ex portiere del Napoli: morta la nipote di 35 anni

Un grande lutto ha colpito l'ex portiere del Napoli, Raffaele Di Fusco. L'ex azzurro piange la nipote, portata via a 35 anni da un brutto male. Maria Claudia Cirioli - questo il nome della donna - abitava a Pietramelara, in provincia di Caserta, dove in tanti in queste ore la stanno ricordando.

Anche sui social sono diversi i messaggi di cordoglio in ricordo di Maria Claudia, costretta ad arrendersi in poco tempo alla malattia.