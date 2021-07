Addio a Margot: la famosa tiktoker delle Salicelle

Lutto ad Afragola per la morte di Margot: la nota tiktoker del Rione Salicelle. Margot, neanche 60enne, sarebbe stata portata via da un'improvviso malore, anche se era in ospedale già da due giorni.

C'è tristezza nel quartiere e in tanti piangono una persona sempre pronta a regalare a tutti un sorriso. "Margot non era finto, non era un personaggio, ma la sua allegria la regalava quotidianamente a tutte le persone che incontrava. Per chiunque aveva un sorriso, una battuta e un balletto", dichiara un cittadino nel ricordarla.