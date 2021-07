L'addio del web a Margot: "Ci mancherai, eri così solare"

Tanti imessaggi in ricordo della nota tiktoker

Lutto ad Afragola per la morte di Margot: la nota tiktoker del Rione Salicelle. Margot, neanche 60enne, sarebbe stata portata via da un'improvviso malore, anche se era in ospedale già da due giorni.

La notizia ha fatto subito il giro dell'intera provincia di Napoli e del web. Sono tanti, infatti, i messaggi che in queste ore vogliono ricordare una persona sempre divertente e solare. "Buon viaggio mi facevi tanta tenerezza.."; "Quel poco che ho avuto modo di parlarti ho visto che eri molto brava"; "Mi dispiace, eri così solare e divertente"; "Mi dispiace tanto. Almeno lei ci faceva ridere".

Questi sono solo alcuni delle centinaia di messaggi comparsi sui social. Tra questi c'è anche la testimonianza di un altro cittadino afragolese: "Margot non era finto, non era un personaggio, ma la sua allegria la regalava quotidianamente a tutte le persone che incontrava. Per chiunque aveva un sorriso, una battuta e un balletto", dichiara un cittadino nel ricordarla.