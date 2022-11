Margherita uccisa da una betoniera mentre era in bici: "Avevi un sorriso insostituibile"

Lutto a Somma Vesuviana per la prematura scomparsa di Margherita Giordano. L'insegnante di sostegno, 34 anni, è morta dopo essere stata investita, mentre era in bicicletta, da una betoniera. L'incidente è avvenuto a Bolzano, dove si era trasferita per lavoro. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Sentite condoglianze alla famiglia Giordano per la perdita della giovane figlia Margherita, insegnante a Bolzano e originaria di Somma Vesuviana. Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l’abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l’amavano per superare questo tragico momento“, si legge in un post.

"Un sorriso insostituibile"

Un ricordo è stato condiviso anche dalla scuola dove prestava servizio. "Con profondo dolore e incredulità abbiamo appreso la notizia della tragica scomparsa della nostra insegnante e collega prof.ssa Margherita Giordano. Nei quattro anni in cui ha prestato servizio presso il nostro istituto, dal 2016 al 2020, abbiamo tutti avuto modo di apprezzare le sue doti professionali e relazionali, la vitalità e l’energia con cui si è sempre resa disponibile ad aiutare alunni e colleghi, la sua preparazione, l'instancabile contributo dato all’organizzazione dell'istituto…

Oggi sono stati tanti i pensieri rivolti a lei, i messaggi ricevuti da ex colleghi che l'hanno conosciuta, i ricordi di tanti piccoli episodi di vita quotidiana che rendono la scuola comunità. Desideriamo ricordare la prof.ssa Margherita Giordano con il suo insostituibile sorriso e ci stringiamo al dolore dei suoi cari e di tutti gli alunni e insegnanti che, come noi, hanno avuto il privilegio di averla come docente e collega. Che la terra ti sia lieve cara Margherita… ".