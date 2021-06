Dramma in spiaggia: donna muore dopo un malore

Un malore improvviso, letale. Era sulla spiaggia a Torre Annunziata quando l'ha colta e se l'è portata via in pochi secondi. È successo a una 75enne di Boscoreale che è morta sulla spiaggia libera del comune oplontino, il cosiddetto “lido Mappatella”. Tutto si è verificato in pochi secondi e nessuno è riuscito a evitare l'epilogo drammatico. La donna si è sentita male e ha perso conoscenza.

Immediatamente le altre persone presenti sul posto hanno provato a chiamare i soccorsi. I sanitari del 118 sono corsi in spiaggia ma ormai non c'era già più nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri oplontini che stanno provando a ricostruire l'accaduto. Solo degli accertamenti tecnici potranno stabilire l'esatta natura del decesso.