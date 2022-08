Grave lutto per Pina Castiello: "Ciao mamma, ora sei di nuovo con Papà"

Lutto ad Afragola per la morte della mamma di Pina Castiello, esponente della Lega. L'annuncio è arrivato dalla stessa ex viceministro che sui social scrive: "Amiche ed amici, ho da darvi una notizia tristissima che mi ha dilaniato il cuore Purtroppo la mia adorata mamma all'improvviso è volata in cielo. Vi chiedo scusa se per un po' non sarò presente. Spero possiate comprendere. Grazie Ciao mamma, ora sei di nuovo con Papà". I funerali della madre della Castiello si terranno domani, martedì 30 agosto, alle 10,30, nella Basilica di Sant'Antonio ad Afragola.

Tanti i messaggi di cordoglio, a partire dal sindaco di Afragola Antonio Pannone: "Con viva commozione esprimo il profondo cordoglio mio personale e dell’Amministrazione comunale e porgo le più sentite condoglianze all’on. dott.ssa Pina Castiello, vice Sindaco di Afragola, e a tutta la sua famiglia per la improvvisa scomparsa dell’adorata mamma Maria, instancabile e insostituibile punto di riferimento per i figli e i nipoti. Nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, all’amica Pina, che continuerà -ne sono certo- con rinnovata dedizione il suo percorso di vita e di impegno al servizio del bene comune, nel solco dei principi e dei valori che le hanno insegnato il suo papà e la sua mamma, desidero ricordare proprio una celebre frase del grande pensatore di Ippona: “Coloro che ci hanno lasciato non sono assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime”.