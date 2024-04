Lutto per Maria Mazza: è morta la mamma

Si è spenta la madre di Maria Mazza. A comunicarlo è la stessa showgirl con un post sui social, accompagnato da una foto della donna: "Ciao mamma".

Maria Mazza, nata negli Stati Uniti, a Weehawken (nel New Jersey), da genitori italiani originari di Somma Vesuviana (Napoli), dove resta, dall'età di 5 anni fino all'adolescenza, dopo il rientro della famiglia in Italia. Ex di Francesco Totti, è una stimata presentatrice, attrice e showgirl. Dal 2013 è sposata con l'imprenditore Amedeo Quagliata, con il quale ha avuto una figlia.