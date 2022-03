Lutto per l'amato parroco, addio a mamma Maddalena: "Era sincera, umile e grande lavoratrice"

Lutto a Giugliano per la morte della signora Maddalena, mamma di don Luigi Maisto. Don Luigi è attualmente parroco presso la parrocchia di San Giovanni, ma è rimasto molto legato alla sua ex parrocchia, quella di Maria Santissima delle Grazie. Ed è proprio la comunità di quest'ultima, via social, a dare la notizia della scomparsa della signora Maddalena, mamma di quello che ormai è l'ex vice parroco.

"La comunità di Maria SS delle Grazie partecipa con commozione al dolore del nostro don Luigi Maisto per la perdita della sua cara mamma Maddalena. Chi è la signora Maddalena? Figlia di Maria delle Grazie, donna semplice e sincera, umile e grande lavoratrice. Ha santificato il tempo tra le mura domestiche con la fatica del quotidiano, la corona del Santo Rosario e l'Eucarestia. I santi sconosciuti della chiesa domestica! Tutti noi preghiamo per te don Luigi affinchè Dio consoli il tuo cuore e quello della sua famiglia per questa grave perdita. Nessuno può colmare il vuoto che si crea quando si perde una mamma. L'amore di una mamma è così profondo che neanche la morte potrà mai cancellarlo. Tua madre vivrà per sempre in te, nei tuoi ricordi e nel tuo cuore. Prega per noi e la tua famiglia Maddalena!", si legge sui social.

Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato anche dall'attuale parrocchia di don Luigi: "La comunità parrocchiale unitamente a tutti i gruppi ecclesiali, partecipa al dolore che ha colpito il parroco don Luigi e tutta la famiglia Maisto per la dipartita della cara mamma Maddalena ed elevano la preghiera di suffragio al Padre Misericordioso, Signore della Vita".

I funerali si svolgeranno domani 1 aprile alle 16.30 nella Parrocchia Maria Santissima delle Grazie.