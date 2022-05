Lutto in parrocchia: la comunità si stringe all'amato prete

Lutto a Marano nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in via Giordano Bruno. L'intera comunità, in queste ore, si stringe all'amato don Castrese per la perdita della cara mamma. L'annuncio di questo tremendo lutto è stato dato via social, sui canali ufficiali della parrocchia: "La comunità tutta si stringe intorno al nostro parroco don Castrese per il ritorno alla casa del Padre della sua cara mamma. Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. (Sap. 3,1-3)". Le esequie si terranno oggi, Lunedì 16 Maggio, alle ore 16.30 in parrocchia.