Lutto per l'ex medico del Napoli Alfonso De Nicola: è morta la mamma

È venuta a mancare la mamma del Dott. Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli. De Nicola ha lasciato Napoli dopo 15 anni nel 2019. Dietro al suo addio, e quello del suo staff, ci sarebbero incomprensioni con l'allenatore dell'epoca Carlo Ancelotti, anche se lui ha sempre smentito. Sul profilo social del noto dottore è comparso il seguente post: "È venuta purtroppo a mancare la cara mamma del Dott. Alfonso De Nicola.Mi stringo a lui e alla sua famiglia in questo giorno di lutto".

Questo il tweet di cordoglio della SSC Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Alfonso De Nicola per la scomparsa della sua cara mamma Amalia.

Tanti i messaggi di cordoglio all'indirizzo del dottore: "Sentite condoglianze dottore. Per aver tirato su una bella persona come lei sarà stata di sicuro una grande donna". O ancora: "Grande dispiacere , condoglianze vivissime al caro Dott. e ai suoi familiari . R.I.P. Vicini in questo triste momento". Il dottor De Nicola ha lasciato un ottimo ricordo a Napoli e qualcuno, in queste settimane, ha invocato anche il suo ritorno in azzurro, visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Gattusi.