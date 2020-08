Tragedia in spiaggia, donna muore annegata sotto gli occhi della figlia e del cagnolino

Tragedia nel mare di Salerno, dove una donna di 55 anni di Palma Campania è morta annegata mentre faceva il bagno, in zona Torrione.

La vittima era nata in Ucraina, ma risiedeva a Palma Campania da decenni.

Tra i presenti, come riporta SalernoToday, anche l'assessore alle Politiche Giovanili e Innovazione del Comune di Salerno, Mariarita Giordano che ha espresso in un post sui social una sua sentita riflessione:

"Stamattina, intorno mezzogiorno, ho avuto un'esperienza che mi ha segnato profondamente. Girando in scooter ho notato, all'altezza del Lido La Conchiglia, il personale di una ambulanza che scendeva velocemente in spiaggia.

Mi sono fermata per capire cosa accadesse e se potevo essere utile in qualche modo. Una signora doveva essere rianimata poiché aveva perso conoscenza.

Dopo più di 40 min di impegno e fatica degli operatori sanitari, straordinari (grazie di cuore, da cittadina), l'intervento della polizia, della capitaneria di porto e dei vigili urbani chiamati a gestire l'ingorgo che spontaneamente si era creato sulla strada antistante, purtroppo la signora non ce l'ha fatta. È andata via così. Sotto gli occhi della figlia e del suo cagnolino.

Con un telo argentato sul suo corpo che decretava la fine di ogni speranza. Ho pianto e il sentimento di impotenza e di inutilità mi sta accompagnando tutt'ora. Una semplice giornata di mare, con la persona che più ami al mondo si è trasformata in tragedia. Inutile fare riflessioni sterili. Conosciamo tutti la vulnerabilità delle nostre vite. Ma dovremmo tener presente che quel "poco" che abbiamo ci rende fortunati. E, scrivendolo, lo ricordo per prima a me stessa".