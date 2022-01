Lutto a scuola, addio alla maestra Rosa: "La ricorderemo per la sua dolcezza"

Lutto a Monte di Procida per la morte della maestra Rosa Marsele. L'insegnante, venuta a mancare all'età di 91 anni, per decenni ha reso servizio presso la scuola elementare di Torrioni. In tanti, in queste ore, la stanno ricordando. Tra questi c'è anche il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese.

Questo il suo messaggio: "Questa sera di ritorno da una riunione a Pozzuoli ho scorto un manifesto che mi ha profondamente addolorato. È venuta a Mancare Rosa Marsele, maestra esemplare, che ha insegnato per decenni alla scuola elementare di Torrione, una professionista seria e disponibile, sempre sorridente e accogliente verso i suoi alunni.

Aveva 91 anni. Marsele, scomparsa l'altro ieri, ha lasciato un'immagine viva e intensa nei suoi alunni ed è ancora ricordata con stima e affetto da tantissime persone. Per me è un dolore doppio, in quanto è stata anche la mia maestra delle elementari. La ricordo come un’insegnante preparata, competente, innovativa, dolce e generosa, attenta e sensibile ai problemi, all’uguaglianza, all’inclusione.

La comunità di Monte di Procida la ricorderà sempre per la sua dolcezza coi bambini e la sua capacità di saperli coinvolgere. Il nostro pensiero, affettuoso e commosso, va ai suoi cari e ai tanti suoi ex alunni che perdono con lei uno dei punti di riferimento del loro percorso educativo. Riposa in pace maestra Marsele".