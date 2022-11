Lutto in città: addio alla maestra Mariateresa

Lutto a Frattamaggiore per la morte di Mariateresa Rossi. Mariateresa era molto conosciuta e ben voluta per la sua professione di maestra. L'intera comunità cittadina, in queste ore, si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.

L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso sui social, con un post pubblicato in un gruppo cittadino. "Un fulmine a ciel sereno ha scosso il nostro territorio con la dolorosa notizia della fine terrena di una carissima amica mia e di tanti frattesi. È venuta a mancare la maestra Mariateresa Rossi. Sentite condoglianze alla famiglia Rossi. Buon viaggio Mariateresa", si legge. Tanti i messaggi in suo ricordo.