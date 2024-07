Lutto nel mondo della scuola, addio alla maestra Sofia: "Lascia un grande vuoto"

Lutto a Frattaminore dove ieri è venuta a mancare l'amata maestra Maria Sofia Insogna Martone, per anni in servizio presso la scuola elementare "Cristoforo Colombo". L'annuncio della sua scomparsa, avvenuta alle prime luci dell'alba, è stato diffuso da don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano. "Alle prime luci dell’alba di domenica 7 luglio 2024, è volata in cielo, a FRATTAMINORE, la nostra cara, indimenticabile maestra, MARIA SOFIA INSOGNA MARTONE. Padre Maurizio Patriciello", ha scritto il sacerdote.

La notizia ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi pubblicati per lei anche sui social. "Un pezzo di storia di Frattaminore, una bella persona, mitica insegnante e presente nel sociale, un punto di riferimento. Sentite Condoglianze", ha scritto - ad esempio - Armando. O, ancora, c'è il messaggio di Franco: "Sofia ...una donna di fede,una maestra esemplare,una mamma attenta ,una persona meravigliosa! Il Signore le conceda il premio dei GIUSTI! L' accolga nel suo Regno di amore e di Pace ,la santa Vergine Maria!Vicini con la preghiera, ai figli e a quanti sono nel dolore!".