Lutto nel quartiere, addio all'amata maestra: "Perdiamo una persona perbene"

Lutto a Secondigliano per la morte della maestra Maria Rosaria Rodia, per diversi anni in servizio presso il Circolo 61 "Sauro Errico Pascoli". La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del quartiere e tanti sono stati i messaggi per lei pubblicati anche sui social.

Uno di questi porta la firma di Gaetano Marfè, rappresentante d'istituto dei genitori. "Porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della maestra Maria Rosaria Rodia, vicaria del 61 plesso Sauro Errico Pascoli. Sarete sempre nei nostri cuori", ha detto attraverso PeriferiamoNews.

Tra gli altri messaggi c'è quello dell'ex presidente della VII Municipalità, Maurizio Moschetti: "Il nostro territorio perde una persona perbene, altruista ed un'ottima docente, sentite condoglianze alla famiglia".