Lutto in città per la giovane maestra: lascia il marito e tre figli

Lutto ad Afragola per la prematura scomparsa di Luisa Di Maso. L'amata professoressa aveva 53 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla stessa scuola presso la quale prestava servizio, la Marconi di Afragola.

"Oggi ci ha lasciato una nostra carissima docente, è volata in cielo la nostra Luisa Di Maso, la dolcezza fatta persona, sempre sorridente e materna con i suoi adorati bambini. Ci mancherà tanto, era una brava persona, sempre accogliente con grandi e piccini. Il sorriso che l’ ha sempre contraddistinto la accompagni nell’ ultimo viaggio, gli angeli la accolgano nella gloria eterna. Ciao Maestra Luisa, sarai sempre nei nostri cuori“.

Ma sono tanti altri i messaggi per lei. Ad esempio, Vincenzo scrive: "Non ci sono parole, ci hai scioccato. Sempre gentile ed onesta, la maestra che tutti i bimbi dovrebbero conoscere, l'amica di tutte le mamme. Tvb Luisa, sempre e per sempre. Veglia sui tuoi amati figli".