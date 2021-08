Lutto nel napoletano: addio alla maestra Gloria

Lutto a Caivano per la morte della maestra Gloria Iannucci. La donna, 53 anni, era molto conosciuta e benvoluta. Infatti, sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno circolando sui social. La maestra Gloria lascia le due figlie Flavia ed Oriana. L'ultimo saluto questa mattina presso la Chiesa "San Pietro Apostolo" a Caivano.

"Sentite condiglianze…non dimenticheró mai i discorsi con mio padre, i passaggi a scuola in quella Multipla… Riposa in pace", scrive Antonio per ricordarla. O ancora: "Gloria ti ricorderò sempre per la tua generosità, disponibiltà, bontà... Un altro angelo in meno sulla terra in più in Paradiso... Veglia sulle tue figlie ...". Ma i messaggi sono decine, come quello di Maria: "Una splendida persona, ricorderò sempre i suoi consigli. Oltre che una maestra in gambissima, ha dato tanto amore a mia figlia e a tutti i suoi bimbi! La porterò sempre nel mio cuore! Che Dio l'accolga fra le sue braccia in Paradiso..".