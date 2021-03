Lutto a Terzigno, morta la maestra Elisa Capasso

Aveva 59 anni. "Lascia un vuoto enorme nella sua e in tante famiglie che l'hanno conosciuta e apprezzata"

Si è spenta a 59 anni per un terribile male la maestra Elisa Capasso. Molto conosciuta a Terzigno, anche il sindaco Francesco Ranieri le ha dedicato un post: "Nessuno mai morirà finché vive nel cuore di ognuno di noi. Porterò con me sempre il tuo sorriso. Buon viaggio", è stato il suo messaggio.

Lascia il marito Egidio, i figli e un nipotino. I funerali si sono tenuti ieri 4 marzo, presso la Chiesa Immacolata Concezione di Terzigno.

“Una delle persone migliori che abbiamo mai conosciuto - commentano sui social alcune persone che la conoscevano - una maestra, una mamma, un'amica per noi e per i nostri bambini. Dolcissima ma pure attenta e severa quando serviva, una vera insegnante. Lascia un vuoto enorme nella sua e in tante famiglie che l'hanno conosciuta e apprezzata”.