Diretta di De Luca annullata per lutto: si è spenta la madre della compagna

Nessuna diretta Facebook del venerdì oggi per il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. L'appuntamento è stato annullato a causa di un grave lutto che lo ha colpito. Si è spenta, infatti, la signora Armida Palmieri, madre della compagna del governatore Maddalena Cantisani.

Seconda diretta annullata di fila

Si tratta della seconda settimana consecutiva che vede disertato l'appuntamento oramai consueto dall'inizio dell'emergenza Covid. Lo scorso venerdì l'ex sindaco di Salerno era - in quanto grande elettore - impegnato nelle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Secondo quanto riportato da SalernoToday, l'assenza di De Luca all'incontro dei governatori con il presidente rieletto Sergio Mattarella era dovuta proprio al ricovero improvviso di Armida Palmieri.

Lutto anche per Manfredi

Per una triste coincidenza, nella serata di ieri anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato colpito da un lutto in tutto e per tutto simile. È infatti venuta a mancare Nietta Carrella Del Piano, madre della moglie del primo cittadino Cettina Del Piano.