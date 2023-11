Quartiere in lutto, si è spenta Luisa Pastore: aveva 54 anni

Aveva 54 anni. Luisa Pastore, consigliera della X Municipalità del Partito Democratico, si è spenta nella giornata di ieri dopo esser stata a lungo malata. Conosciutissima e apprezzata dai suoi concittadini, Pastore verrà salutata per l'ultima volta oggi alle 15 presso la chiesa di San Ciro a Cavalleggeri.

Sono tantissimi i messaggi che stanno affollando in queste ore la sua pagina Facebook. "Luisa era immensamente forte. Era semplice con un carattere bellissimo, una persona che non si commiserava e non si sarebbe mai piegata, spezzata o tagliata a pezzi ed amava lottare", dice di lei un'amica d'infanzia. "A Fuorigrotta sei sempre stata un grande punto di riferimento - scrive qualcun altro - Ti ho sempre stimata sia professionalmente, che per la bella persona che sei sempre stata, intelligente, sensibile, umana, onesta, leale ed equilibrata".

"Ho vissuto nei tuoi racconti e nelle tue battaglie per 5 anni", scrive il collega del consiglio municipale Mario Greco." Questa volta avevamo la fortuna di condividere questo mandato insieme seduti allo stesso banco spalla a spalla così com'è stata la nostra campagna elettorale. Sei stata un'ottima compagna di viaggio e punto di riferimento nei primi mesi di mandato. Tanti confronti, tante battaglie alcune vinte altre perse ma c'era quel filo invisibile che ci legava e ci faceva superare tutto. Continuerò questo mandato seguendo il tuo esempio ed i tuoi consigli. Sempre presente ed operativa fino all'ultimo. Grazie Luisa".