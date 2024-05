E' morta l'avvocatessa Ludovica Di Noia: "Hai combattuto con coraggio e dignità"

Lutto nel mondo dell'avvocatura napoletana per la scomparsa di Ludovica Di Noia. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane avvocatessa, laureatasi tre anni fa e che aveva frequentato il liceo Garibaldi.

"Il sindacato Forense di Napoli con grande dolore e profonda tristezza si stringe ai colleghi Nello Di Noia, Errica Vella, ed alla figliola Maria Teresa, per la prematura scomparsa della cara, dolce, amata Ludovica Di Noia. Hai lasciato questa terra da vera combattente, dimostrando sempre grande forza d'animo, coraggio e dignità. Resterà indelebile il ricordo della tua persona in tutti coloro che ti hanno conosciuto ed apprezzato; personalmente rimarrai per sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere. Che la terra ti sia lieve Ludo", è la nota del segretario del sidnacato forense di Napoli, avvocato Giuseppina Fusco per la dipartita di Ludovica Di Noia.