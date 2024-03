Lucia uccisa da un brutto male a 41 anni: "Sei amore e vivi sempre"

Sono ancora sconvolte le comunità cittadine di Torre Annunziata e Boscoreale per la morte prematura di Lucia Fiorenza. Lucia, 41 anni, è stata portata via da un brutto male che non le ha lasciato scampo. Lucia viene ricordata, in queste ore, come una persona sempre sorridente e disponibile

Sono tanti i messaggi per lei anche sui social. "La tua GIOIA e il tuo ENTUSIASMO continueranno ad alimentare il tuo RICORDO nella nostra QUOTIDIANITÀ", ha scritto Marianna. O, ancora, c'è il messaggio di Milena: "Ti penso! Avrei voluto viverti di più. L'amore vince sempre e tu hai sempre vinto perché hai amato davvero. Il male soccombe quando si ama davvero! L'amore resta ovunque siamo. Tu sei amore e vivi per sempre".