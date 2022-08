Lutto per Lucia, portata via da un brutto male: aveva solo 24 anni

Lutto nel quartiere di Chiaiano per la prematura scomparsa di Lucia Bocchetti. Lucia, 24 anni, è stata portata via da un brutto male contro il quale ha combattuto fino alla fine. La comunità si stringe alla famiglia, in questo momento di dolore, e ricorda la giovane come una persona solare, gentile e sempre disponibile.

Anche sui social sono tanti i messaggi per lei. "Ancora nn riesco a pensarci che una ragazza così forte come te nn c’è la fatta contro quel brutto male , ti voglio ricordare così luciiiii una ragazza sempre con il sorriso R.I.P", scrive ad esempio Francesca.

O, ancora, c'è il messaggio di Martina: "L’ultima volta che ci siamo viste è stato un anno fa. Mi hai guardata, mi hai sorriso e mi hai abbracciata forte.. in un attimo, tutti quegli anni che ci dividevano, sono diventati il nulla più totale. Non riuscivo a smettere di guardarti. Ti guardavo con ammirazione..così bella, così forte,così radiosa, nonostante tutto! Non c’è una sola persona che non ha un bel ricordo di te, non si può non spendere una parola per la magnifica persona che sei sempre stata. Oggi hai lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi…Riposa in pace stella!".