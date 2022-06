E' morta Liliana de Curtis, la figlia di Totò

Si è spenta a 89 anni Liliana De Curtis, l'unica figlia di Totò, nella sua abitazione di Roma. L'attrice e scrittrice è sempre stata impegnata dalla morte del papà a portare in alto il suo nome e diffondere la sua arte.

Il nome Liliana fu scelto da Totò in ricordo di Liliana Castagnola, cui l'attore napoletano era stato legato sentimentalmente prima di unirsi a Diana Rogliani (madre di Liliana) che si era suicidata per lui.

Sposata in prime nozze, nel 1951, con il produttore cinematografico Gianni Buffardi, da cui ebbe due figli Antonello e Diana. Successivamente si è unita in matrimonio con Sergio Anticoli, col quale ha avuto una figlia, Elena.

Partecipò come attrice nel 1940 alle riprese del film San Giovanni decollato e nel 1954 in Orient Express. Ha curato per Rai 3 un documentario intitolato Io lo conoscevo bene, con interventi di Ninetto Davoli e Giacomo Furia. Diverse le esperienze anche in teatro. Inoltre ha dedicato diversi libri alla memoria del papà.

Il 6 dicembre 2011, dopo una lunga malattia, ha perso la figlia Diana.