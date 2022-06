Addio a Liliana de Curtis, la figlia Elena: "Sei diventata seria hai abbandonato le pagliacciate dei vivi"

Napoli piange Liliana De Curtis, figlia dell'indimenticato Totò. Liliana de Curtis è morta questa mattina nella sua casa di Roma. I funerali si terranno a Napoli, anche se la data non è stata ancora resa nota. Liliana era la figlia del "principe della risata" e di Diana Rogliani. Le fu dato quel nome di battesimo in omaggio a Liliana Castagnola, attrice a cui Totò era stato legato e che si suicidò per amore dello stesso.

Tra i tanti messaggi per ricordarla compare quello della figlia Elena Anticoli de Curtis: "Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita é fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale é racchiusa l'essenza della vita: l'amore. Senza amore la vita perde il suo significato. Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udiró piú, ma mi pervaderá il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza é terminata, apparterrai alla morte, sei diventata seria hai abbandonato le pagliacciate dei vivi".