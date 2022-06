Giovane mamma uccisa da un brutto male: Liliana lascia due figli piccoli

Lutto a Giugliano per la morte prematura di Liliana Ascione. La donna, 41 anni, si è arresa nella guerra ad un brutto male che la tormentava da tempo. Liliana lascia il marito e due figli di 9 e 6 anni. Dolore e sgomento in città per il tragico destino della giovane mamma.

Un destino che sembra essersi accanito contro la famiglia Ascione. Appena 14 anni fa, a soli 21 anni, per lo stesso brutto male venne a mancare la sorella di Liliana, Giuliana. Ma non è tutto, purtroppo. Le due giovani hanno perso presto anche il papà, ucciso da un infarto a 35 anni. Ieri i funerali a Giugliano con la folla visibilmente commossa. Tanti i messaggi per Liliana anche sui social.