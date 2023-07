Lutto in città: l'ex vicesindaco Visone uccisa da un brutto male

Lutto a Pozzuoli per la prematura scomparsa dell’avvocato Maria Consiglia Visone conosciuta da tutti come “Lia”. La dottoressa Visone si è spenta dopo aver combattuto per diverso tempo contro un brutto male. La Visone, ricordiamo, è stata vicesindaco al Comune di Pozzuoli da Ottobre 2020 fino a gennaio dell’anno scorso con Vincenzo Figliolia sindaco.

I suoi problemi di salute, purtroppo, la costrinsero a dimettersi e a lasciare ogni incarico in politica. L’avvocato Visone è stata anche in giunta come assessore all’ambiente. “La notizia della morte di Lia Visone mi rattrista e mi addolora. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra comunità. La sua azione amministrativa, da vicesindaca di Pozzuoli, è stata caratterizzata dalla passione e dall’attenzione costante per il bene della nostra città. Sono orgoglioso di aver condiviso con lei un percorso di impegno e di buona amministrazione. Alla famiglia giunga il mio più caloroso abbraccio e il cordoglio da parte mia e della città intera” ha scritto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.