Morte Lavinia Trematerra, aperto fascicolo anche in Italia

E' stato aperto un fascicolo dalla Procura di Roma sulla morte di Lavinia Trematerra, bimba di 7 anni di Napoli, avvenuta a fine agosto a Monaco di Baviera, in Germania.

La piccola era in vacanza con i suoi genitori, due noti professionisti, quando è stata travolta da una statua di marmo nel salone centrale dell'albergo. Trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Anche in Germania è stata aperta un'indagine per fare chiarezza sulla vicenda.

Negli scorsi giorni si è svolta l'autopsia sul corpicino di Lavinia.