Si laureò in ospedale, Roberta non c'è più: "Non sempre il mostro può essere sconfitto"

Il dottor Raffaele Addeo, che dirige la U.O.C. Oncologia del P.O. di Frattamaggiore e la Unità Operativa, in un post Facebook esprime il suo dolore per la scomparsa di Roberta, giovane paziente sconfitta dal cancro.

Il post Facebook dell'oncologo: "ADDIO ROBERTA. La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima Roberta. Per quanto sforzo e impegno possiamo metterci, non sempre riusciamo a sconfiggere il “mostro” e, non sempre il “mostro” può essere sconfitto: siamo umani. Roberta ha combattuto come una guerriera, ci ha resi fieri, orgogliosi della sua determinazione, siamo stati contagiati dalla sua voglia di vivere. Si è laureata in reparto, in “Mediazione linguistica e culturale” mentre affrontava la chemioterapia, senza mai mollare, senza mai abbandonare la speranza. La sua condizione era però troppo grave. E nonostante le cure, Roberta non ce l’ha fatta. Ci ha lasciati con un grande vuoto dentro, pochi giorni fa. Ci ha insegnato una grande lezione: lottare fino alla fine, perché ne vale sempre la pena, per se’ stessi e per chi si ama. Tutta la dedizione che l’intero ospedale le ha dedicato, la sua storia, la sua delicatezza, ci motivano ad accudire, con ancora più attenzione, i nostri pazienti. Ai suoi cari, alla sua famiglia va tutto il nostro cordoglio ed affetto. Che la terra ti sia lieve, Roberta".