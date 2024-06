Morte in kayak, la vittima è Cristina Frazzica: l'ultima foto scattata poco prima della tragedia alla villa di Un Posto al Sole

Cristina Frazzica, biotecnologa 31enne di Voghera, a Napoli per una vacanza, aveva deciso con un amico 33enne (avvocato penalista napoletano) di affittare un kayak per ammirare le bellezze della città dalle acque cristalline di Posillipo. Tutto procedeva tranquillamente, tanto da consentire a Cristina di scattare una foto a Villa Volpicelli dove si girano le esterne di Un Posto al Sole, solamente pochi minuti prima dell'inimmaginabile. Un natante passa vicinissimo al kayak, probabilmente lo sperona e il conducente fugge via, senza prestare soccorso. La 31enne annaspa in acqua all'altezza di Villa Rosebery, residenza del Presidente della Repubblica. Qualcuno presente nelle imbarcazioni vicine al luogo della tragedia la sente chiedere aiuto, vengono chiamati i soccorsi, ma per Cristina è troppo tardi. Il suo corpo verrà ripescato dalla Guardia Costiera.

Salvo invece l'amico che era con lei, ma in stato di shock per quanto accaduto. Le sue condizioni di salute sono buone, è praticamente incolume.

Indagini

E' caccia aperta al gommone che ha travolto il kayak di Cristina Frazzica. Secondo quanto trapela potrebbe essere ancora ormeggiato a Mergellina o al Borgo Marinari. Decisive dovrebbero essere le tracce di collisione riportate nell'incidente e la testimonianza dell'avvocato partenopeo che aveva affittato il kayak con la 31enne. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso.