Morta in kayak: disposta l'autopsia sul corpo di Cristina

Disposta l'autopsia sul corpo di Cristina Frazzica, 30 anni, morta travolta da un motoscafo domenica scorsa mentre era su una canoa a Posillipo con un amico, conosciuto 15 giorni prima. L'autopsia è stata disposta dalla procura di Napoli che indaga per omicidio colposto e omissione di soccorso, per accertare come è morta, quale sia la natura del trauma che le ha fatto perdere la vita.

La famiglia della vittima, difesa dall'avvocato Gianluca Giordano, da Vigevano (Pavia), dove vivevano con la figlia che era a Napoli per studio, sono arrivati in città e hanno incontrato gli inquirenti. Saranno anche disposti gli esami tecnici sullo scafo sequestrato dalla procura, di proprietà di un avvocato napoletano, e di altre due barche sospette. E ancora indagini tecniche sono stati disposti sulla canoa, per comprendere dove sia stata colpita e anche a quale velocità.