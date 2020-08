Rione sanità in lutto per la morte di Jessica

Un brutto male ha portato via dall'affetto dei suoi cari, troppo presto, Jessica Lollo. La 30enne era molto conosciuta nel rione Sanità, in lutto per la sua scomparsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanti i messaggi di cordoglio. Ne riprendiamo uno pubblicato da un'amica su Facebook: "Manchi al cuore amore, Jessica Lollo non sarà mai un addio ma solo un arrivederci .... ora sei una stella e quando alzeremo gli occhi al cielo vedremo una luce stupenda, quella sei tu ... brillavi di luce tua qua giù... brillerai il doppio lassù che la terra ti sia liene vita mia".